Moi d'abord! Ce robot-chien insiste (vidéo)

Les robots de Boston Dynamics continue d'amuser la galerie. Des ingénieurs ont créé le robot quadrupède SpotMini qui a fait le buzz sur le Web. Ce chien-robot se sert d'un bras articulé situé à la place de la tête et muni d'une pince lui permettant d'attraper des objets. Sur la vidéo, le robot ouvre une porte malgré les tentatives humaines de le déstabiliser et de l'empêcher de passer. Finalement, le robot passe la porte.

Ce robot fonctionne de manière autonome. Il suffit de lui dire «Go».

Boston Dynamics a déjà présenté des robots qui courtent et sautent. Maintentant, les regards se tournent vers des robots qui sont capables d'ouvrir des portes et même d'y laisser passer une personne.