Apple «enterre» un modèle d’iPhone populaire

Apple considère le modèle iPhone 5 comme obsolète et «vintage». Cinq ans après le lancement du téléphone, l’entreprise le met dans une liste de produits vintages, ce qui signifie qu’Apple ne prendra plus en charge cette référence.

Après cinq ans, chaque modèle de l'entreprise Apple est considéré comme «vintage» et n'est plus soutenu par les services de réparation. De plus, il n'est pas éligible aux dernières mises à jour.

​Selon le site officiel d'Apple, l'iPhone 5 figure parmi les modèles vintages depuis le 30 octobre 2018.

De ce fait, son apparition dans cette liste signifie que le portable obsolète ne peut plus être réparé dans le SAV officiel Apple mais qu'il pourra encore être pris en charge dans des magasins tiers pendant quelques temps.

L'iPhone 5, sorti en 2012, il y a six ans, était le premier portable de la marque à proposer un écran de 4 pouces et le port Lightning. En cinq ans, il a été vendu plus que 70 millions de portables de ce modèle.