Une grue s’effondre sur des immeubles au passage du cyclone Fani en Inde (vidéo)

De nombreux internautes ont filmé une grue s'effondrer le 3 mai au passage du cyclone Fani à Bhubaneswar, une ville située près de la côte Est de l’Inde. Les vents pouvaient dépasser les 200 km/h.

Tower Crane falling on residential area @Z1, Bhubaneswar pic.twitter.com/epMXdCwNC1 — ॐ नमो शिवाय (@malik_kapil) 3. Mai 2019

Il reste à déterminer si la chute a fait des victimes.

A crane in Z1 just now fell on a near by building in Bhubaneswar. pic.twitter.com/Pmih63pNLh — Satyopriyo Dash (@satyopriyodash) 3. Mai 2019

Le cyclone Fani a touché l'Est de l'Inde vendredi matin, et plus particulièrement l'État d'Odisha (46 millions d'habitants). Il a tué au moins huit personnes - dont un adolescent, écrasé par un arbre, et une femme frappée par des débris de béton - et une autre au Bangladesh, selon l'agence Press Trust of India (PTI). Les autorités de l'Odisha n'ont pu confirmer ce bilan.

A crane in Z1 falling on a near by building in Bhubaneswar.#CycloneFani pic.twitter.com/FeaRYJnEmH — Satyopriyo Dash (@satyopriyodash) 3. Mai 2019

Ces dernières tentaient de dégager les routes encombrées d'arbres arrachés et autres débris et de rétablir les communications. Des pylônes électriques sont tombés, des toits ont été arrachés et les fenêtres de bâtiments ont été brisées.

Le cyclone s'est ensuite dirigé vers le Nord-Est, perdant de sa puissance mais continuant à faire des dégâts, en direction de Calcutta, la capitale du Bengale occidental.