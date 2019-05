Une chroniqueuse de RTL révèle avoir fait campagne pour EELV lors des élections et démissionne

À la suite de l’annonce de sa relation avec le dirigeant des Verts Yannick Jadot, Isabelle Saporta, qui tenait depuis la rentrée une chronique quotidienne au micro de RTL, a expliqué dans une interview au Parisien les raisons de sa démission.

«J’ai démissionné», explique-t-elle. «Tout le monde sait que je suis une journaliste engagée, je n’ai jamais caché mes combats écologistes. J’ai produit des enquêtes de terrain, des livres, contre l’agriculture productiviste ou le business du vin qui ont généré des procès que j’ai gagnés. Mais je ne veux pas entraîner RTL dans quelque chose qu’ils ne veulent pas. Je ne veux plus me cacher, et être présente aux côtés de Yannick.»

Fustigée pour ne pas avoir affiché ses liens avec l'homme politique, dont les idées sont défendues à l’antenne, Mme Saporta a déclaré qu’elle avait aidé son compagnon dans sa campagne électorale aux européennes.

«On l’a faite ensemble cette campagne. […] Je l’ai aidé à écrire ses discours, à préparer ses interventions, tout en me cachant! On a tout fait ensemble», a-t-elle déclaré.

Ses futurs projets? S’engager en politique, a-t-elle annoncé: «Les 13,5% des voix récoltées dimanche soir par les écologistes nous obligent à être à la hauteur et me mettent face à ma vraie envie : assumer pleinement ma fibre politique. On va monter ensemble un comité d’experts autour de Yannick.»

L’ex-chroniqueuse sur RTL a été vilipendée sur les réseaux et en interne pour avoir «avancé masquée» pendant la campagne, sans révéler au grand public sa liaison avec l’écologiste, écrit le quotidien.