Celebrily, fin de partie pour l’arnaque à la vidéo dédicacée

Lancé en juillet 2019, le site Celebrily proposait de recevoir des vidéos personnalisées de youtubeurs, influenceurs, artistes et autres «people» de la télé-réalité très populaire auprès du jeune public, parmi eux: Squeezie, Natoo, Kev Adams, Nabilla et bien d’autres. Pour une somme allant jusqu’à 80 euros selon les personnalités, les fans devaient recevoir environ une minute de vidéo.

D’après le site, un cadeau parfait pour de nombreuses occasions, comme un anniversaire ou pour surprendre un proche. Et pour couronner le tout, «les bénéfices des vidéos de certaines stars sont versés à des associations caritatives pour supporter une bonne cause», les logos de certaines d’entre elles étant même cités en bas de la page d’accueil.

Tout ça pour une bonne cause, en plus? Pas du tout, le site n’était en réalité, qu’une arnaque bien rodée.

Des stars au courant de rien

Ces derniers jours, des youtubeurs comme le duo McFly et Carlito, Anonimal ou encore MisterV, tous présents sur Celebrily, ont alerté leurs abonnés de cette supercherie, avouant d’abord ni être au courant ni avoir donné leur accord pour figurer sur le site. Les associations citées ont elles aussi fermement condamné l’utilisation de leur nom, précisant qu’aucun partenariat n’avait été conclu avec Celebrily.

Concernant #celebrily : nous n'avons aucune trace d'un partenariat passé ou en cours avec ce site.

Les youtubeurs et les influenceurs ont aussi appuyé sur le fait qu’ils ne vendaient pas de vidéo dédicacée, à l’inverse de certains. La vidéo du youtubeur fitness le plus populaire de France, Tibo Inshape, apparaît sur le site, sauf qu’elle n’appartient pas à ce dernier. Mais il vend réellement des vidéos dédicacées à 36 euros pour 15 secondes et si vous préférez le rencontrer, il vous en coûtera 50 euros. Fin 2018, il faisait face à une polémique pour ces prix jugés trop élevés, même par ses fans. Et voici le résultat d’une dédicace de sa part:

À l’origine de ce site se trouve Alexander Tapio, relate Numerama. Un supposé entrepreneur des réseaux sociaux, adepte du Dropshipping, auquel il consacre un blog où il donne de nombreux conseils pour réussir dans ce commerce, qui consiste à revendre beaucoup plus cher des produits achetés à bas prix sur des sites comme Wish ou Aliexpress. Après une enquête menée pour retrouver le jeune «entrepreneur», on apprend finalement qu’il s’agit d’un étudiant à l’ESSEC Business School, une école de commerce, où il vient de finir sa troisième année.

Et apparemment, ça lui a rapporté gros. Sur deux ans, son entreprise Entreprends lui a rapporté 400.000$ américain. Peut-être avait-il besoin de cet argent pour payer l’école… on ne le saura sans doute jamais.

Difficile de savoir combien de personnes sont tombées dans le piège de Celebrily. Mais grâce aux alertes lancées par les youtubeurs et les influenceurs, il ne fera plus aucune victime puisque Shopify, la plateforme de commerce qui l’hébergeait, l’a fermé dans la soirée du 31 juillet.