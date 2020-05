Soixante-quinze minutes pieds nus sur des clous à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire

Un record du monde a été établi par une jeune Russe qui, en l’honneur de l’anniversaire de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale, est restée debout pieds nus sur des clous pendant 75 minutes «essayant de réaliser les sacrifices faits par nos ancêtres pour que je puisse grandir en bonne santé et dans le bonheur», a-t-elle indiqué.

Une adolescente de 11 ans de la ville de Iekaterinbourg, dans l’Oural, a établi un record du monde en restant debout pieds nus sur des clous pendant une heure et 17 minutes et en a posté l’image sur les réseaux sociaux.

Carolina Tchernykh a indiqué qu’elle l’avait fait en l’honneur du 75e anniversaire de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale.

«Je comprenais que mon record devait être important et digne d’un événement historique aussi important que la Guerre mondiale! Et j’ai choisi de passer un temps maximum sur des clous (planche Sadhu). Il m’importait d’y rester au moins 75 minutes, une minute pour chaque année de paix!»

Elle a précisé qu’elle avait regardé pendant ce temps un film consacré à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, dès la 45e minute, elle avait eu envie de tout laisser tomber, a-t-elle noté.

«Mais je ne pouvais pas me permettre de capituler. Rassemblant toute ma volonté, j’ai enduré essayant de réaliser les sacrifices faits par nos ancêtres pour que je puisse grandir en bonne santé et dans le bonheur… J’ai pu rester 75 minutes. J’ai tenu parole et j’ai enregistré mon record!»

Mais Carolina a voulu rester encore plus longtemps. Elle a expliqué que son père lui avait fait écouter la chanson Journée de la Victoire et qu’en chantant elle avait réussi à rester encore deux minutes et 17 secondes.

Le record de la jeune fille a été enregistré par l’agence Interrecord.