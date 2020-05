Des policiers violemment pris à partie à Nice pendant un rodéo à motocross – vidéo

Vendredi soir, une patrouille de police qui avait intercepté un motard faisant du rodéo dans le quartier des Moulins à Nice a été attaquée par une trentaine d’individus. Deux policiers ont été blessés et leur véhicule a été endommagé.

Vendredi 8 mai, une patrouille de police est intervenue dans le quartier des Moulins à Nice pour arrêter un homme en plein rodéo sauvage sur un motocross.

Alors que les policiers avaient rattrapé le jeune homme sans casque, la situation a dégénéré.

«Une trentaine d’individus s’est littéralement abattue et acharnée sur notre véhicule et l’équipage», a fait savoir Karine Jouglas, secrétaire départementale du syndicat Alliance, dans un communiqué publié sur Facebook.

Pris pour cibles par des jets de pierres et de bouteilles, les policiers ont été contraints de relâcher le motard.

Nos policiers violemment attaqués et caillassés par des voyous du quartier des Moulins à Nice alors qu’ils tentaient de faire respecter le confinement



J’appelle à de lourdes sanctions contre ceux qui défient en permanence les lois de la République pic.twitter.com/EwcsjyKTv9 — Eric Ciotti (@ECiotti) May 10, 2020

Ses complices en ont profité pour récupérer le motocross.

Un caillasseur relâché «faute d’éléments suffisants»

Le syndicat indique que deux policiers ont été blessés, l’un au coude et le second au poignet avec une suspicion de fissure qui nécessitera un arrêt de travail. La voiture dont un pare-brise et une rampe lumineuse avaient été dégradés a été mise hors d’usage.

Un caillasseur a été interpellé et placé en garde à vue. Il a cependant été remis en liberté, «faute d'éléments suffisants», selon le procureur de la République.