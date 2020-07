Angèle et Camélia Jordana s’indignent des nominations de Darmanin et Dupond-Moretti au nom du féminisme

Les chanteuses Angèle et Camélia Jordana désapprouvent les nouveaux ministres de l’Intérieur et de la Justice. Elles reprochent à Gérald Darmanin d’être sous le coup d’une enquête pour viol, et à Éric Dupond-Moretti ses propos à l’encontre des mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc.