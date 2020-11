Donald Trump a-t-il réellement perdu? –vidéo

290 grands électeurs pour Joe Biden contre 214 seulement pour Donald Trump, la messe semble dite pour les médias américains. CNN, NBC et CBS ont annoncé le 7 novembre la victoire du candidat Démocrate à l’élection présidentielle américaine, avec son succès en Pennsylvanie.

Si de nombreuses chancelleries occidentales ont immédiatement salué cette nouvelle, d’autres pays ont adopté une posture plus prudente, à commencer par la Russie et la Chine. Car le Président sortant ne reconnaît pas sa défaite, il clame même avoir remporté le scrutin, dénonçant fraudes et votes par correspondance illégaux dans certains États clefs tels que la Pennsylvanie et le Nevada. L’avocat François-Henri Briard, membre de la Société historique de la Cour suprême des États-Unis, explique à Sputnik les enjeux de la stratégie judiciaire de Donald Trump.

L'élection présidentielle américaine, un scrutin transparent? Me Briard répond très clairement:

«Aujourd’hui, tant que ce processus de contentieux n’est pas venu à son terme, personne ne peut dire en effet que cette élection a été sincère.»