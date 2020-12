L'université du Michigan bannit le terme «pique-nique», jugé offensant

Le Words Matter Task Force du département des services d'information et de technologie de l'université du Michigan a répertorié une vingtaine de mots et expressions pouvant être perçus comme offensants par certaines personnes, proposant des alternatives, rapporte The College Fix.

Le journal étudiant américain The College Fix a publié une vingtaine de mots et expressions jugés offensants par le Words Matter Task Force mis en place par le département des services d'information et de technologie de l'université du Michigan, et nuisant au moral.

La liste bannit entre autres «handicapé», suggérant comme alternative «affaibli», «liste noire» qui doit être remplacée par «liste d'exclusion», ou encore «pique-nique» remplacé par «rassemblement».

«Pour communiquer efficacement avec les clients, il est important d'évaluer les termes et les conventions linguistiques qui peuvent nuire à une communication efficace, nuire au moral et empêcher délibérément ou par inadvertance les gens de se sentir acceptés pour favoriser une culture saine et inclusive», indique un communiqué du Words Matter Task Force que le journal s'est procuré.

Une liste à compléter

La liste longue de 26 termes «continuera à s'allonger».

Pour ce qui est du «pique-nique», le magazine Valeurs actuelles rappelle que des mouvements antiracistes y voient une référence à une pratique répandue dans l'Amérique ségrégationniste du XIXe siècle, notamment aux lynchages gratuits organisés par les populations blanches sur des Afro-Américains choisis au hasard. Une activité alors appelée «pick-a-nigger» (choisis un nègre).

Pourtant, il suffit de consulter un dictionnaire pour apprendre qu'il s'agit en réalité d'un repas dans lequel chacun paie son écot ou apporte un plat.