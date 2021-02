«Démêler le vrai du faux»: pourquoi la ville écologiste de Strasbourg adopte-t-elle la 5G?

Depuis le 2 février, la 5G est disponible dans la ville écologiste de Strasbourg. Il s'agit de la première grande agglomération tenue par Europe Écologie-Les Verts à être couverte, au moins partiellement, par le nouveau réseau mobile. Invitée d’Europe 1, Caroline Zorn, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, chargée du numérique, a tenté d’expliquer pourquoi cette initiative est devenue possible.

Elle souligne la tenue de consultations citoyennes dans la ville de début décembre à fin janvier, notamment des tables rondes et des ateliers participatifs qui ont réuni des élus locaux, des experts et des habitants de la métropole pour discuter de la 5G.

«L'objectif était de démêler le vrai du faux, les fantasmes et les inquiétudes. Les débats étaient très sereins, tout le monde pouvait s'exprimer», souligne Mme Zorn.

Elle ajoute qu’une «grande différence d'attente entre les usages privés et les usages industriels» a été constatée. «Il n'y avait pas un emballement formidable pour les particuliers, les gens émettaient plutôt le souhait d'être raccordés à la fibre. En revanche, pour les professionnels, nous avons établi qu'il y avait sans doute de nombreuses applications possibles qu'il conviendra désormais d'inventer.»

Bon début

Orange est ainsi devenu le premier opérateur à avoir allumé ses antennes dans la ville. Sans s’opposer directement au projet, l’agglomération a posé une condition: pas d’antenne à moins de 100 mètres des crèches, des écoles et des hôpitaux.

Pour le PDG d’Orange Stéphane Richard, c’est déjà un bon début. «Je crois que ce débat est en train de s'apaiser, de devenir plus objectif aussi. Il y a encore quelques situations de blocage, mais je suis confiant, optimiste et certain que le bon sens finira par l'emporter partout», confie-t-il à Europe 1.

Parmi les autres grandes villes à disposer d’une couverture 5G par au moins un opérateur figurent Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Brest, Angers, Saint-Étienne, Le Mans, Mulhouse, Pau, Rouen, Le Havre, Valenciennes, Clermont-Ferrand.