Algérie: Rachid Nekkaz hué et ciblé par des jets de bouteilles d’eau à Alger (vidéo)

L'homme politique et homme d'affaires algérien Rachid Nekkaz s'est attiré les foudres de manifestants descendus dans les rues d'Alger, comme l'indique la presse locale et montrent des vidéos filmées par des témoins. Sortis pour le 7e vendredi consécutif et le premier depuis l'annonce du départ du Président Abdelaziz Bouteflika, de nombreux Algériens ont réclamé un changement radical du système politique en place.

Et dans cette ambiance, ils n'ont pas semblé apprécier l'apparition de Rachid Nekkaz, sorti sur le balcon de son bureau pour saluer la foule, près de la grande poste à Alger.

Ainsi, le fondateur du Mouvement pour la jeunesse et le changement (MJC) a dû battre en retraite et regagner l'intérieur de la pièce, sous les huées et les bouteilles d'eau lancées sur lui et son équipe.

Le 2 avril, Abdelaziz Bouteflika a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel qu'il mettait fin à son mandat de Président de la République. Selon lui, cette décision procédait de son «souci d'éviter que les excès verbaux qui [marquaient] malencontreusement l'actualité ne dégénèrent en dérapages potentiellement dangereux pour la protection des personnes et des biens qui relève des prérogatives essentielles de l'État».