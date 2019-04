Un match amical France-Algérie, ou l’idée footballistique de Jean-Yves Le Drian

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, ont appelé à l’organisation d’un match amical entre la France et l’Algérie en 2020 à Alger, rapporte un communiqué de la fédération algérienne. Ça serait la deuxième rencontre amicale après celle de 2001.

Paris souhaite l'organisation d'un match amical de football entre l'équipe de France et l'équipe d'Algérie en 2020 à Alger, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF). L'idée a été avancée par Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, et Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition Football et monde arabe, la révolution du ballon rond, à l'Institut du monde arabe à Paris.

«Lors de la cérémonie de vernissage et d'ouverture de l'exposition "Football et monde arabe, la révolution du ballon rond", […] M.Jean-Yves Le Drian […] et M.Noël Le Graët, ont vivement souhaité la tenue d'un match amical, en 2020, entre l'Algérie et l'équipe de France championne du monde en titre», détaille le communiqué de la FAF. «M.Le Graët a même qualifié de "rêve" d'assister à une telle rencontre en Algérie, avant la fin de son mandat présidentiel à la tête de la FFF», poursuit le texte.

Dans ce cadre, la même source annonce que des discussions ont eu lieu entre Kheireddine Zetchi, président de la FAF, et son homologue français pour l'organisation de ce match dans la capitale algérienne. «À cet effet, des pourparlers ont été entamés entre les deux fédérations pour trouver la date FIFA [en concertation avec la FIFA, ndlr] qui conviendrait pour la programmation de ce match Algérie-France», a-t-elle affirmé.

© REUTERS / Stoyan Nenov Macron explique la prudence de la France et ce qu'elle peut faire dans la crise en Algérie

Le choix de l'année 2020 pour l'organisation de cette rencontre est dû aux calendriers chargés des deux sélections nationales. En effet, l'équipe d'Algérie entamera les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (au Qatar) juste après la Coupe d'Afrique des nations 2019, en Égypte. Alors que l'équipe de France a dans sa ligne de mire les éliminatoires et la phase finale l'Euro 2020.

Le 6 octobre 2001, les deux équipes s'étaient affrontées lors d'un match amical au stade de France qui s'est terminé par une victoire des Bleus (4-1).