Le Qatar s’attaque au maréchal libyen Khalifa Haftar

Dans un message publié sur son compte Twitter, cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, ministre qatari des Affaires étrangères, a accusé le maréchal libyen Khalifa Haftar d'entraver les efforts internationaux visant à mettre un terme à la crise dans le pays.

«Les agissements des milices militaires sous le commandement d'Haftar en Libye entravent en premier lieu les efforts internationaux visant à assoir un dialogue national libyen», a déclaré le ministre. «Il appartient à toutes les mains agitatrices de prendre conscience du danger de cette escalade militaire et de placer l'intérêt du peuple libyen au-dessus de toute considération», a-t-il ajouté.

تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في #ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 16 апреля 2019 г.

​La semaine dernière, le commandant en chef de l'Armée nationale libyenne (ANL), Khalifa Haftar, avait donné l'ordre à ses forces d'entamer une marche vers Tripoli, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) dirigé par Fayez el-Sarraj et reconnu par la communauté internationale.

© REUTERS / Zohra Bensemra Libye: les forces de Sarraj affirment avoir abattu un avion de chasse pro-Haftar

Le 5 avril, les troupes du maréchal Haftar ont atteint les banlieues de la capitale et pris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du Gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.