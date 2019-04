Chef du maintien de la paix à l'Onu: «L’Afrique est presque contaminée par les violences»

Le regard porté sur l’Afrique ne doit pas se limiter à constater les crises qui sévissent sur ce continent car il connait aussi un développement économique et possède «beaucoup d’énergie», insiste Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix à l’Onu, à l’occasion de la conférence annuelle sur la sécurité internationale, à Moscou. Toutefois, il tient à souligner que «l’Afrique est presque contaminée par les violences».

«Il est vrai que l’Afrique fait face à des défis sécuritaires qui sont importants, des crises locales et régionales, l’impact des activités transnationales comme le terrorisme qui frappent l’Afrique ou encore les activités criminelles internationales et cela mobilise et nécessite la mobilisation de tous pour aider ce continent à surmonter ces défis», a-t-il déclaré au micro de Sputnik.

Et de pointer une «excellente» coopération avec l’Union africaine qui permet de progresser sur une série de situations complexes.

«Mais je crois qu’il est important aussi que les Nations unies et le Conseil de sécurité restent mobilisés sur l’Afrique, restent unis, restent disposés à soutenir ses efforts car la sécurité de l’Afrique, c’est aussi la sécurité du monde, de ses voisins, des voisins de l’Afrique et plus généralement du monde», a précisé M.Lacroix.

Enfin, il a commenté son arrivée à Moscou, estimant qu’il s’agissait d’une opportunité importante pour favoriser l’échange des idées et des positions, afin d’amener autour d’une même table des partenaires internationaux et ainsi favoriser une meilleure compréhension.

«C’est l’esprit du multilatéralisme. C’est de travailler de manière collective pour traiter efficacement les problèmes et les défis à la sécurité», a-t-il fait remarquer.