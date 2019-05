Le chef de l’armée algérienne affirme n'avoir «aucune ambition politique»

Accusé par ses détracteurs de vouloir s’emparer du pouvoir, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne, a affirmé n'avoir «aucune ambition politique», est-il indiqué dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. S’exprimant lors d’un discours dans la 4e région militaire, dans le sud-est de l’Algérie, le chef de l’armée algérienne a assuré n’avoir aucun dessein derrière son insistance à défendre l’organisation de l’élection présidentielle.

«Je me suis engagé personnellement à maintes reprises [...] à accompagner le peuple algérien, de manière rationnelle, sincère et franche, dans ses manifestations pacifiques et matures, ainsi que les efforts des institutions de l'État et de l'appareil de justice», a-t-il déclaré. «Et que tout le monde sache [...] que nous n'avons aucune ambition politique mis à part servir notre pays conformément à nos missions constitutionnelles», a-t-il ajouté.

Dans un entretien accordé à Sputnik, Ali Benouari , ancien ministre du Trésor (1991-1992), expert international en finance et PDG-fondateur d'Ecofinance à Genève, a affirmé que le peuple «ne peut qu'exprimer son désir de voir l'ancien système partir, mais il n'a pas le pouvoir de le faire partir» sans l'aide de l'armée. Il a par ailleurs expliqué la position difficile dans laquelle se trouve l'armée algérienne pour accompagner la révolution