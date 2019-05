Un expert sécuritaire décortique l’information «plausible» sur la présence du chef de Daech en Libye

Suite aux informations qui auraient été données par la coalition internationale anti-Daech* à la Tunisie sur une probable présence d’Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l’organisation terroriste Daech*, en Libye, les frontières tuniso-libyenne et algéro-libyenne ont été mises en état d’alerte, et les autorités des deux pays prennent très au sérieux cette menace. Selon la même source, le chef terroriste aurait quitté les zones de conflit au Moyen-Orient après la déroute infligée à ses groupes, notamment en Syrie.

Dans un entretien accordé à Sputnik, Ahmed Mizab, expert et chercheur algérien en questions sécuritaires et stratégiques, a commenté cette information, expliquant les raisons objectives, selon lui, qui la rendent tout à fait plausible.

«En réalité, nous ne pouvons pas parler de victoire sur le terrorisme au Moyen-Orient, car il s’agit de combattre un phénomène comparable à un cancer aux multiples métastases», a-t-il déclaré de prime abord, précisant «que la lutte antiterroriste ne saurait être une affaire de quelques jours, ou quelques mois». «Cette lutte a besoin de beaucoup de temps et de mécanismes de travail constamment rénovés selon les besoins», a-t-il soutenu.

Selon M.Mizab «ce qui s’est réellement passé, c’est un changement dans les axes de travail et de déploiement stratégiques de ces groupes terroristes vers d’autres centre de gravité». «C’est-à-dire un déplacement des régions de tensions et de conflits au Moyen-Orient vers les régions du Sahel, du Maghreb et vers la région subsaharienne dans le but de créer une nouvelle carte de déploiement et d’activité», a-t-il précisé.

Expliquant les raisons qui auraient poussé les dirigeants de Daech* à opter pour le Maghreb, le Sahel et la région subsaharienne, le spécialiste a indiqué «ces territoires d’un point de vue géographique, de la nature des reliefs et de certaines influences, offrent les conditions nécessaires à ces groupes terroristes pour se redéployer, se restructurer et relancer à nouveau leurs activités criminelles». «À ceci s’ajoute un détail important: beaucoup d’éléments de Daech* ayant combattu au Moyen-Orient sont originaires des régions maghrébine et nord-africaine», a-t-il souligné, précisant que «d’un point de vue opérationnel, ces combattants vont revenir dans leurs pays d’origines».

Ahmed Mizab, compte tenu de toutes ces données, a affirmé que «l’hypothèse de la présence d’Abou Bakr al-Baghdadi en Libye est tout à fait plausible». Bien qu’il soit plus probable «que son lieu de retranchement soit dans l’un des pays du Sahel, et de la région subsaharienne, plus qu’en Libye», a-t-il supposé, ajoutant que «la Libye sera un théâtre d’opérations, et en tant que commandant de ces opérations, al-Baghdadi cherchera à placer son centre de commandement en dehors du territoire libyen».

En conclusion, l’expert sécuritaire a rappelé que «d’un point de vue des statistiques, les récents rapports indiquent qu’entre l’année 2017 et le premier trimestre 2019, il y a environ 14.000 combattants de Daech* qui sont arrivés des régions de conflit au Moyen-Orient au Sahel et dans la région subsaharienne». «Donc le danger est réel et imminent sur la sécurité et la paix des pays du Maghreb et du Sahel», a-t-il mis en garde, soulignant que «l’indice le plus important qui va dans ce sens, actuellement, est la quantité et la qualité des armes périodiquement saisies à la frontière est de l’Algérie avec la Libye»

Auparavant, le site d’information Tunisie Numérique avait annoncé que le chef de Daech* s’était réfugié en Libye après la cuisante défaite de ses hommes dans la bataille d’Al-Baghouz, en Syrie.

Le même média ajoute que ce sont les forces spéciales britanniques, au cours d’une opération d’évacuation de quelques-uns de leurs éléments basés en Libye, lors de la grande offensive de Haftar sur Tripoli, qui avaient reçu des informations sur la probable présence du chef terroriste en Libye, protégé par les membres de son organisation auxquels il avait, auparavant, donné l’ordre de se replier dans ce pays.

