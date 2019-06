Encore un pays africain en proie à ce virus mortel

En Ouganda, deux personnes sont mortes cette semaine des suites d’Ebola. Les médecins suivent de près la situation, craignant une propagation de ce virus mortel qui a pénétré dans le pays depuis le Congo.

Comme l’indique la presse, le 13 juillet, une femme de 50 ans est morte dans un hôpital de l’ouest du pays. Deux jours avant son décès, son petit-fils de 5 ans a quitté ce monde dans ce même établissement.

Un autre enfant de la famille est mis en quarantaine et huit autres membres sont suivis par les médecins.

Des mesures ont été adoptées dans la ville pour éviter une épidémie. Ainsi, les rassemblements y ont été prohibés.

Les membres de la famille en question s’étaient récemment rendus au Congo pour assister aux funérailles d’un proche dont la vie a été emportée par Ebola . De retour en Ouganda, ils ont été arrêtés après que des signes de fièvre ont été constatés par des douaniers. Toutefois, six personnes ont réussi à prendre la fuite et à pénétrer dans le pays via un tronçon de la frontière non contrôlé.

Les autorités de ce pays africain suivent actuellement de près l’état de santé d’une cinquantaine de personnes avec lesquelles la famille a récemment été en contact. En outre, il est prévu de renforcer les contrôles frontaliers.