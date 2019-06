La langue berbère fait officiellement son entrée dans les écoles et l’administration au Maroc

La Chambre des représentants marocains a adopté le 10 juin à l’unanimité le projet de loi relatif à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue berbère, le tamazight, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans l’administration. Ce vote intervient près de huit ans après l’officialisation, en 2011, de cette langue au royaume chérifien.

«L’adoption du projet de loi organique va permettre de rendre opérationnelle l’officialisation du tamazight […], préserver cette langue et protéger ce patrimoine culturel», a déclaré Mohamed Laaraj, le ministre marocain de la Culture, à l’issue de la séance de vote.

Le site d’information marocain Hespress indique que, en plus de l’intégration du tamazight dans les écoles et l’administration, le projet de loi prévoit également tout un volet consacré à la diffusion de cette langue dans les médias. En effet, les discours, les lettres royales et les déclarations de responsables publics sur les chaînes de télévision et de radio publiques seront désormais diffusés également en langue berbère, a-t-il indiqué.

Un recensement datant de 2004, cité par ce média, affirmait que huit millions de personnes, soit un quart de la population marocaine, parlaient quotidiennement le tamazight dans ses trois variantes dialectales.

Au Maghreb, selon Hespress, le Maroc est le pays qui compte le plus grand nombre de Berbères, estimé à entre 15 et 20 millions, soit la moitié de la population du pays. Ils peuplent les campagnes et la région de l'Atlas, et n'apprennent l'arabe qu'à l'école primaire.