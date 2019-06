La Russie et la Tunisie mettent le cap sur un ambitieux programme spatial commun (photos)

D’ici 2023, la Tunisie, assistée par la Russie, lancera un vaste programme spatial avec comme objectif le déploiement d’une constellation de 30 satellites dédiés aux communications et à Internet. L’accord, signé le 24 juin à Skolkovo, à Moscou, intègre également la formation d’ingénieurs et de chercheurs tunisiens dans le domaine spatial.

La Tunisie et la Russie ont scellé le 24 juin un protocole d’entente pour lancer une coopération bilatérale dans le domaine spatial. En effet, la société tunisienne TELNET Holding et ses homologues russes SPUTNIX et GK Launch Services ont signé un accord au centre d’innovation de Skolkovo, dans la banlieue de Moscou, pour la construction de composants de satellites, leur mise en orbite et leur déploiement en constellation.

Dans des déclarations à Sputnik, Mohamed Ali Chihi, ambassadeur de Tunisie en Russie, et Mohamed Frekha, directeur général de TELNET Holding, ont expliqué l’enjeu de cet accord pour l’économie tunisienne et sa place dans la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

«C’est une première dans le domaine de la coopération dans ce genre de technologies de pointe entre la Russie et la Tunisie», a affirmé l’ambassadeur. «Ce projet offre beaucoup d’opportunités pour la Tunisie et les jeunes Tunisiens en particulier», a-t-il ajouté.

Tout en indiquant que la conclusion de ce protocole est un premier pas vers une plus grande coopération notamment dans le domaine de l’énergie, le diplomate a émis le vœu que «le partenariat entre la Russie et la Tunisie se développe pour atteindre un niveau stratégique qui serait corroboré par la conclusion d’un accord de libre-échange entre les deux pays».

De son côté, M.Frekha a relevé que le point de départ pour cette coopération renforcée a eu lieu «le 20 avril en Tunisie». Ce jour-là, «nous avions signé un contrat avec GK Launch Services pour le lancement en 2020 du premier satellite tunisien Challenge one par la fusée Soyuz-2», a-t-il expliqué, précisant qu’«à partir de là, un horizon de coopération s’est ouvert entre nous et GK Launch Services et SPUTNIX, vu le potentiel de ce que nous pouvons développer en commun».

Sur la même lancée, Mohamed Frekha a indiqué que cette coopération trilatérale entre entreprises participera non seulement à la création de nouvelles technologies spatiales et de solutions de télécommunication pour répondre aux besoins du marché mondial, mais posera également les bases du développement de l’industrie spatiale en Tunisie.

«Aujourd’hui nous avons scellé un protocole d’entente pour élargir ce partenariat avec comme objectif d’envoyer dans l’espace une constellation de 30 satellites fabriqués en Tunisie avec le soutien de la Russie», a-t-il souligné. «Cependant, nous sommes allés encore plus loin en intégrant un volet dédié à l’éducation et la formation d’ingénieurs spécialisés dans le domaine spatial, en plus de la participation à des projets de recherche et de développement communs», a-t-il ajouté, précisant que «l’importance de ce projet réside surtout dans le fait qu’il sera le fer de lance du programme spatial tunisien».

Dans le cadre de cette collaboration, les trois sociétés vont créer et déployer d’ici 2023 une trentaine de satellites made in Tunisia dédiés aux applications dans le domaine de l’Internet des objets (IoT). Le projet comprend notamment, un co-développement avec SPUTNIX, pour la mise en place de services de recherche et développement pour la production de composants de satellites et le déploiement de laboratoires et de bancs d'essai en Tunisie, a indiqué le communiqué final de la rencontre.

Enfin, les trois partenaires prévoient de lancer des formations au profit des représentants d'établissements académiques et industriels. Des cours pour étudiants, chercheurs et élèves ingénieurs en Tunisie sont également envisagés. Dans ce cadre, des experts de SPUTNIX et GK Launch Services, des professeurs d'universités russes et d'autres compétences mondiales seront spécialement invités pour participer au programme de formation. Un tel programme constituera la base d'un système inédit pour l'éducation spatiale à grande échelle en Tunisie, a souligné la même source.