L'aéroport Mitiga de Tripoli suspend le trafic suite à une frappe aérienne

La direction de l’aéroport Mitiga de Tripoli a annoncé avoir suspendu le trafic suite à une frappe aérienne.

«Le trafic aérien à l'aéroport Mitiga a été temporairement suspendu à la suite d'une frappe aérienne survenue peu de temps auparavant», indique un communiqué publié sur la page Facebook de l’aéroport.

La chaîne Sky News Arabia cite le commandant de la branche aérienne de l’Armée nationale libyenne (ANL) qui a déclaré que la frappe avait visé un drone turc.

Début avril, le commandant en chef de l'ANL, Khalifa Haftar, a ordonné à ses forces de lancer une offensive contre Tripoli, siège du gouvernement dirigé par Fayez el-Sarraj reconnu par la communauté internationale, en vue d’une «libération des terroristes».

Les forces loyales au gouvernement ont entamé l’opération Volcan de la colère.L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, dans un nouveau bilan, qu'au moins 653 personnes avaient été tuées et 3.547 autres blessées lors des combats qui ont lieu dans la capitale libyenne, Tripoli, et ses environs.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.

