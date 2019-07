Les deux sélectionneurs de la finale de la CAN sont des amis issus de la même ville française

Aliou Cissé et Djamel Belmadi, respectivement sélectionneurs du Sénégal et de l’Algérie, finalistes de la Coupe d’Afrique des nations, sont amis et originaires de la ville de Champigny, en Île-de-France. Ils se connaissent depuis les années 80 et se sont affrontés à plusieurs reprises en Ligue 1.