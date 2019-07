Pour quelle raison un avion militaire libyen L-39 a-t-il atterri en Tunisie? - images

L’avion militaire libyen de type L-39 Albatros qui a violé l’espace aérien tunisien et atterri d’urgence dans la région de Beni Ghezaiel, dans le gouvernorat de Médenine, appartient à l’Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères du gouvernement de l’est libyen. Selon la même source, l’aéronef était en mission de reconnaissance avant de subir une panne technique. Cette version n’a pas convaincu des médias tunisiens qui se demandent: pourquoi l’appareil transportait, dans ce cas, «quatre missiles air-sol armés»?

#ليبيا بيان نشر قبل ساعة على صفحة خارجية المؤقتة pic.twitter.com/sZope4Wu8t — houda ibrahim (@houdaibrahim1) July 22, 2019

​«Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement libyen de transition [de l’est du pays, ndlr] confirme que l’avion militaire de type L-39 était en mission de reconnaissance et de patrouille, quand il a été frappé d’une panne technique qui l’a contraint d’atterrir dans la région de Beni Ghezaiel», a indiqué le communiqué. «Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale affirme que des contacts sont en cours avec les autorités tunisiennes pour assurer le retour du pilote sain et sauf et de l’avion sur le territoire national», a-t-il ajouté.

Objections à cette version

La version avancée ci-dessus n’a pas convaincu un bon nombre de médias tunisiens. En effet, le site d’information Tunisie Numérique, dont un correspondant s’est rendu sur place, a publié des photos de spécialistes de l’armée tunisienne en train de désactiver au sol les quatre missiles air-sol que l’avion libyen portait sous ses ailes.

Le média affirme «que l’avion portait quatre missiles armés, ce qui confirme qu’il était en mission de combat, quand il a eu une panne de ses instruments de navigation», précisant encore qu’il était piloté par un colonel de l’armée libyenne et son copilote.

Alerte INFO🚨 #Tunisie 🇹🇳 Atterrissage d'urgence d'un avion militaire libyen 🇱🇾 chargé de missiles 🤭😱sur une route 🛣 à proximité de la ville de #Médenine dans le sud du pays #Libya #Hafter #GTA pic.twitter.com/hL79ipCdwR — Tunis Tribune (@tunistribune) July 22, 2019

​Une autre version

De son côté, le ministre tunisien de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, avait déclaré, lundi 22 juillet, à la Tunis Afrique Presse (TAP), que l’avion militaire libyen qui a atterri à Médenine transportait un colonel de l’armée du gouvernement d’union nationale libyen (GNA) qui aurait fui le conflit autour de l’aéroport libyen de la base d’Al Watiya, situé à 70 kilomètres de la frontière tunisienne, théâtre d’affrontements entre les différents belligérants.

La défense antiaérienne de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar a abattu un avion militaire des forces alliées du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, a annoncé le 4 juillet le service de presse de l’ANL.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.