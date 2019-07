L’ex-Président tunisien Marzouki s’exprime sur le décès de Caïd Essebsi

Moncef Marzouki, l’ex-Président de la République tunisienne, a réagi dans un message publié sur son compte officiel sur Facebook à l’annonce du décès du chef de l’État Béji Caïd Essebsi. Après avoir présenté ses condoléances à la famille et aux amis du défunt, ainsi qu’au peuple tunisien, M.Marzouki a appelé ses concitoyens à l’unité et au strict respect de la Constitution dans la gestion de la phase de transition. Il a par ailleurs, dans une déclaration à la presse, rappelé la nature des relations qu’il entretenait avec le défunt Président.

«Mes plus sincères condoléances à la famille du Président Béji Caïd Essebsi et à ses amis, ainsi qu’au peuple tunisien qui a perdu aujourd’hui son chef de l’État», a écrit M.Marzouki. «Il y a des moments, dans la vie des individus et des peuples, dans lesquels nous devons nous surpasser en nous élevons à un niveau de conscience supérieur à celui de tous les jours auquel nous nous sommes habitués», a-t-il ajouté.

Dans le même sens, l’ex-chef de l’État a mis l’accent sur la nécessité, «dans ces circonstances délicates» que traversent la Tunisie et son peuple, d’«oubliez […] tout ce qui nous sépare, d’observer plus de calme et de retenue, et un sens plus élevé des responsabilités envers la nation et sa sécurité».

Évoquant la phase transitoire par laquelle va passer la Tunisie jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République, Moncef Marzouki a appelé à un «respect strict de la Constitution tunisienne et à la fidélité aux institutions de l'État, et rien d'autre que la Constitution et les institutions de l'État», a-t-il conclu.

Après la mort de Béji Caïd Essebsi, écoutez la réaction de son ancien adversaire, Moncef Marzouki, qui parle de "soulagement" pour la Tunisie. pic.twitter.com/OWkvS7QaBS — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) July 25, 2019

​Les rapports entre les deux hommes

Dans une autre déclaration à la radio Shams FM, M.Marzouki a confié que «j’ai toujours été en désaccord avec le Président Béji». Ce dernier «a mené des campagnes contre moi, quand j’étais aux affaires, et moi également j’ai mené des campagnes contre lui quand il était Président», a-t-il ajouté, soulignant que «ceci rentrait dans le cadre des désaccords entre les membres d’une même famille». «Maintenant, que l’ainé de la famille est décédé, il n’y a plus de place aux désaccords, je vais naturellement assister à ses funérailles et porter son cercueil sur mon épaule», a-t-il ajouté.

Mort après un malaise

Date de l'élection présidentielle

Le Président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé le 25 juillet des suites d'une intoxication alimentaire, a déclaré son fils Hafez Caïd Essebsi, cité par la chaîne de télévision Nessma. Ces derniers mois, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Il était apparu en public seulement deux fois depuis la fin de sa précédente hospitalisation, laquelle datait du 1er juillet.

Béji Caïd Essebsi était le plus vieux dirigeant du monde en exercice. Il avait déclaré qu'il ne présenterait pas sa candidature à la prochaine présidentielle programmée pour novembre, soulignant qu'une personne plus jeune devrait diriger le pays. Selon le président de l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), l'élection présidentielle, prévue initialement pour le 17 novembre, est avancée pour le 15 septembre à la suite du décès du chef de l'État.