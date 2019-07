Le Maroc parmi les trois pays africains les plus dangereux pour les femmes voyageant seules

Une étude publiée par le Women's Danger Index a révélé que l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc sont dans l’ordre les pays touristiques africains les plus dangereux pour les femmes voyageant seules. L’étude, établie sur les 50 premières destinations touristiques au monde, classe la Tunisie comme le pays africain et arabe le plus sûr.

Dans sa dernière étude consacrée aux risques encourus par les femmes voyageant seules, dans les 50 pays considérés comme les destinations touristiques les plus prisées au monde, le Women's Danger Index a livré le classement de quatre pays africains, faisant partie de ce top 50 mondial. Ainsi, sur une échelle de 1.000 points, l’Afrique du Sud (771,82 points) a été classée comme le pays le plus dangereux du monde, suivie, pour les pays africains, de l’Égypte (7e pays le plus dangereux avec 546,91 points) et du Maroc (8e avec 542,75 points). La Tunisie, quant à elle, se situe à la 18e place mondiale (468,26 points) juste derrière les États-Unis (19e avec un total de 456,31 points).

Ainsi, selon les résultats de cette étude, la Tunisie reste de loin la destination touristique africaine la plus sûre pour les femmes voyageant sans accompagnateur. Le pays du jasmin est également la destination arabe la plus sûre, dépassant également l’Arabie saoudite (12e avec 524,36 points) et le Bahreïn (17e avec 476,09 points), selon la même étude.

Selon les concepteurs de cette étude, parmi les critères pris en compte figurent le fait que les femmes se sentent ou non en sécurité pour marcher seules la nuit, le taux d'homicides et l'inégalité des sexes. Cela dépend également de l'attitude générale de la culture, des particularités du système juridique et de l'oppression systématique des femmes locales, ont-ils encore précisé.

À l’échelle mondiale, en termes de dangerosité, l’Afrique du Sud est suivie du Brésil (2e), de la Russie (3e), du Mexique (4e) et de l’Iran (5e).

Les cinq pays les plus sûrs au monde, où le risque est pratiquement absent pour les femmes voyageant seules, sont l’Espagne (1ère), Singapour (2e), l’Irlande (3e), l’Autriche (4e) et la Suisse (5e).