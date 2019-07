Un impressionnant arsenal de guerre saisi par l’armée algérienne dans le sud du pays - images

Sur son compte Facebook officiel, l’armée algérienne a rendu publique la vidéo d’une importante saisie d’armes de guerre dans le sud du pays. En plus d’autres armes et munitions, 14 lance-missiles et 50 obus ont été récupérés.

L’Armée nationale populaire (ANP) algérienne a rendu publique une vidéo montrant un impressionnant arsenal de guerre saisi par ses troupes dans la wilaya d’Adrar, dans le sud-ouest de l’Algérie, à la frontière avec le Mali, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale (MDN).

Le 28 juillet, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières avec le Mali à Adrar, indique le communiqué du MDN, un détachement de l’ANP a découvert une cache d’armes et de munitions contenant «un fusil mitrailleur de type FMPK, deux mitrailleuses de type RPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet mitrailleur de type MAT-49, 14 canons de lance-missiles 120 millimètres, 50 obus de 82 millimètres et 2429 balles de différents calibres et dix chargeurs de munitions».

Auparavant, l’Armée nationale populaire avait rendu public son bilan opérationnel de lutte antiterroriste pour le premier semestre de l’année 2019. Un communiqué du ministère de la Défense nationale avait indiqué que 49 terroristes avaient été mis hors d’état de nuire par les unités de l’ANP lesquelles ont récupéré 370 armes, 32 missiles, six bases destinées à leur lancement et une importante quantité de munitions. Des produits servant à la fabrication d’explosifs avaient été également saisis.

Le 29 juin, l’ANP avait également annoncé avoir réalisé avec succès des opérations de destruction d’objectifs terroristes, utilisant ses propres drones d’attaque de fabrication 100% nationale, dans un communiqué du MDN.