Lequel des pays du Maghreb célèbrera l’Aïd al-Adha le plus tard?

L’Algérie et la Tunisie fêteront dimanche 11 août l’Aïd al-Adha, deuxième fête religieuse musulmane après celle de l’Aïd El-Fitr. En revanche, le Maroc la célèbrera lundi 12 août, soit un jour plus tard.

À l’image de l’année 2018, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ne célébreront pas le même jour la fête de l’Aïd al-Adha, plus connue sous le nom de l’Aïd El-Kébir, deuxième fête religieuse musulmane après celle de l’Aïd El-Fitr. Ce décalage est lié à la différence dans l’observation à l’œil nu, comme l’exige la tradition, du croissant de lune qui indique le début du mois de Dhu al-Hijjah, mois de pèlerinage à la Mecque correspondant à l’année 1440 de l’Hégire du calendrier lunaire musulman. Et ce, malgré l’avis des scientifiques en astronomie.

En effet, les autorités religieuses de l’Algérie et de la Tunisie ont annoncé que le jour de l’Aïd al-Adha était fixé au dimanche 11 août, car le vendredi 2 août coïncide avec le 1er jour du mois de Dhu al-Hijjah.

Au Maroc, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a quant à lui indiqué dans un communiqué que l’Aïd al-Adha sera célébré lundi 12 août dans le royaume chérifien. Et pour cause, le 1er jour du mois de Dhu al-Hijjah coïncide avec le samedi 3 août.

Que disent les astronomes?

La Société astronomique tunisienne affirme dans un communiqué publié sur son compte officiel Facebook que le jour de l’Aïd al-Adha est fixé au vendredi 11 août 2019.

Selon le communiqué, «l’observation du croissant de Lune indiquant le début du mois de Dhu al-Hijjah, correspondant à l’année 1440 de l’Hégire, sera difficile à apercevoir à l’ouest du monde islamique le soir du 1er août 2019». Et ceci bien que «les normes astronomiques laissent entrevoir la possibilité d’une vision du croissant lunaire à partir de l’Ouest de l’océan Indien», précise la note.

Ainsi, «le 1er Dhu al-Hijjah de l’année 1440 de l’Hégire sera le 2 août 2019 […] et l’Aïd al-Adha aura lieu le 11 août», conclut le texte.

Cette fête religieuse, qui correspond au 11e jour du pèlerinage à la Mecque, est célébrée dans tous les pays musulmans par l’immolation de moutons en offrande à Dieu, pour avoir épargné Ismaël, fils d’Abraham.

En 2018, l’Algérie et la Tunisie avaient également célébré cette fête le 20 août, alors que le Maroc l’avait fait le lendemain.