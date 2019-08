L’armée algérienne met la main sur un important arsenal militaire durant l’Aïd el-Kebir - photos

Les 10, 11 et 12 août, durant les célébrations de l’Aïd el-Kebir, les unités de l’armée algérienne ont récupéré un important arsenal militaire, arrêté un élément de soutien du terrorisme et 43 orpailleurs avec leurs matériels, a indiqué le ministère de la Défense.

Durant les jours de l’Aïd el-Kebir, l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne a opéré un important coup de filet dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ont indiqué des communiqués du ministère de la Défense nationale (MDN), publiés sur sa page Facebook officielle.

Selon ces communiqués, les unités de l’ANP ont découvert, près de la bande frontalière sahélienne à Tamanrasset, une cache d’armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm avec deux bandes de munitions, 59 obus de mortier de 82 millimètres, 252 munitions de calibre 23 millimètres, 262 balles de calibre 14,5 millimètres et un canon pour mitrailleuse lourde de calibre 14,5 millimètres.

L’ANP, sur la base de renseignements, a arrêté, dans la wilaya de Tiaret, dans l’ouest du pays, un élément de soutien aux groupes terroristes, activement recherché.

Concernant la lutte contre le crime organisé, les unités de l’armée algérienne ont arrêté, dans la wilaya de Tlemcen, également dans l’ouest du pays, un individu en possession de 30 kilogrammes de résine de cannabis. À la limite des wilayas de Skikda et El-Tarf, les militaires ont interpellé un individu et saisi du matériel de plongée et des appareils de pêche de corail.

Les éléments de l’ANP ont également arrêté 43 orpailleurs et récupéré 56 groupes électrogènes, 36 marteaux-piqueurs, deux véhicules tout-terrain, des outils de détonation et 200 sacs de mélange d’or et de pierres, dans le sud du pays.

Le 28 juillet, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières avec le Mali à Adrar, a indiqué un communiqué du MDN, un détachement de l’ANP a découvert une cache d’armes et de munitions contenant «un fusil mitrailleur de type FMPK, deux mitrailleuses de type RPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet mitrailleur de type MAT-49, 14 canons de 120 millimètres, 50 obus de 82 millimètres et 2.429 balles de différents calibres et 10 chargeurs de munitions».