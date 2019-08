Sept Marocains et un Algérien interpellés pour vols avec violence à Barcelone

10 personnes, dont sept Marocains et un Algérien, ont été arrêtées le 18 août pour vols avec violence à Barcelone dans le cadre de plusieurs opérations lancées notamment dans le quartier El Raval, a annoncé le quotidien espagnol El Pais. Les victimes avaient été dépouillées de leurs bijoux en or et même de leurs vêtements.

Les Mossos d'Esquadra et la police municipale de Barcelone ont arrêté le 18 août 10 jeunes pour vols avec violence.

Lors d’un premier coup de filet lancé tôt le matin, ils ont appréhendé deux Marocains, de 18 et 19 ans, dans une zone de loisirs au bord de la mer, à proximité de la capitale catalane. Les voleurs ont dérobé des bijoux et des vêtements et même infligé de légères blessures à un homme en lui arrachant sa chaîne en or, a annoncé le journal El Pais.

Dans le quartier El Raval

Dans la journée, les forces de l’ordre ont d’abord interpellé pour les mêmes motifs trois autres suspects: deux Marocains et un Algérien.

Un peu plus tard, un autre ressortissant marocain a été arrêté pour vol avec violence , actes d'intimidation et blessures légères, a indiqué le journal.

Les quatre autres suspects, deux Marocains et deux mineurs dont la nationalité n’est pas précisée, ont été arrêtés dans la soirée. Ils ont attaqué un homme à qui ils ont enlevé de force les vêtements avant de prendre la fuite pour être finalement interceptés par la police.