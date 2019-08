Un sondage indique le taux de satisfaction des Algériens envers leur police nationale

Une majorité écrasante des Algériens «sont satisfaits» de l'ensemble des services de police, a affirmé, dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), évoquant un sondage effectué durant le deuxième trimestre de 2019 dans les commissariats à l’échelle nationale.

«Plus de 82% des citoyens sont satisfaits de la qualité de ces services englobant la qualité de l'accueil, les délais d'attente dans les locaux de police, le traitement réservé, l'orientation et l'écoute», a indiqué le communiqué de la DGSN.

La DGSN sanctionne les dépassements

Dans le détail, l’analyse des résultats de cette étude, basée sur des questionnaires auxquels ont répondu les citoyens algériens dans les locaux de la police, a révélé que «78,80% des citoyens sont satisfaits de la qualité de l'accueil et que pour 92,88%, les délais d'attente sont raisonnables», a précisé la DGSN, ajoutant que «76,95% des citoyens trouvent correctes et convenables le traitement réservé, l'orientation et l'écoute».

Rompant avec les anciennes pratiques qui ont marqué la police algérienne, la DGSN, suite à une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montrant des policiers en train de tabasser violement un jeune manifestant le vendredi 5 juillet, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de cet incident, avait indiqué un communiqué officiel.

#Algerie Lors de la manifestation du vendredi #5juillet à #Alger, la Police a tabassé, frappé des jeunes à terre... pic.twitter.com/jptHoclVOc — Armand LÉVY (@Armand_Lev) July 5, 2019

Abdelkader Kara Bouhedba, le directeur général de la DGSN, «a instruit l'Inspection générale de la Sûreté nationale d'ouvrir une enquête sur la teneur d'une vidéo montrant des affrontements avec la police, qui auraient eu lieu probablement vendredi dernier», a affirmé le communiqué, soulignant «l'impératif d'enquêter sur les faits et de situer les responsabilités afin que toutes les mesures prévues par la loi soient prises».

Depuis le 22 février dernier, une révolution populaire pacifique se déroule en Algérie. Chaque vendredi, plus d'une dizaine de millions d’Algériens descendent dans les rues pour exiger le changement du système et l’organisation d’élections libres et démocratiques. À ce jour, aucun blessé n’a été recensé lors de ces manifestations que l’Armée nationale populaire (ANP) et l’ensemble des corps de sécurité ont pris l’engagement de protéger et de sécuriser.