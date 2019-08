Pourquoi les jeunes marocains ont-ils une «forte adhésion» au nouveau service militaire?

Depuis le 19 août, des dizaines de milliers de jeunes marocains, garçons et filles âgés d’entre 18 et 25 ans, se rendent aux 17 centres de recrutement dans l’espoir d’être retenus pour passer le service militaire, d’une durée d’un an. Ils y voient une chance pour se former, voire une opportunité de faire carrière dans l’armée.