Pourquoi Sarkozy et Strauss-Kahn sont-ils attendus à la mi-septembre au Maroc?

Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn prendront part, les 13 et 14 septembre, à Casablanca, au Maroc, à l’Université d’été du patronat marocain, qui se penchera cette fois-ci sur le nouveau modèle économique du pays, tel que souhaité par le roi Mohammed VI.

La 2e édition de l’Université d’été de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), qui se tiendra les 13 et 14 septembre, à Casablanca, sera marquée par la présence de l’ex-Président français Nicolas Sarkozy et de l’ancien ministre français de l’Économie et des Finances et ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn, a indiqué la presse marocaine. Sous le thème: «L'entrepreneuriat, axe central de notre modèle de développement», la rencontre sera tenue à l’Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE).

Dans une déclaration à la presse, Salah Eddine Mezouar, président de la CGEM, a affirmé mesurer à sa juste valeur le défi de cette deuxième édition. Car, selon lui, il s’est avéré que la voie de développement suivie jusqu’ici par le Maroc avait créé de réelles inégalités, avec des impacts sociaux profonds.

Sur son site officiel, l’organisation patronale marocaine a souligné que «ce rendez-vous constitue un moment fort permettant de dresser un bilan sans complaisance des forces et faiblesses de l’économie marocaine, basée essentiellement sur une demande interne et un investissement public élevés, n’ayant pas permis, depuis plus d’une décennie, de booster une croissance qui enregistre des taux très faibles avoisinant les 3%».

Le nouveau cap fixé par Mohammed VI

Après avoir annoncé sa création dans son discours à l’occasion de la Fête du trône, le roi Mohammed VI a fixé le cap que doit suivre la commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement économique du pays.

«Notre souhait est que cette commission remplisse une triple mission de réajustement, d’anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d’aborder l’avenir avec sérénité et assurance», a affirmé Mohammed VI dans son discours mardi 20 août, à l’occasion du 66e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. «Le modèle de développement auquel nous aspirons s’affirmera comme authentiquement marocain», a-t-il souligné.

Tout en appelant toutes les forces vives du pays à s’unir pour insuffler une nouvelle dynamique, le souverain chérifien a soutenu que «notre ambition est que, dans sa nouvelle version, ce modèle de développement constitue une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social emportant une adhésion unanime».