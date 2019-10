Libération de Maurice Kamto au Cameroun, voie vers une transition apaisée?

«Je vous avais dit que je ne vous trahirais jamais […] La lutte que nous menons est une lutte politique et elle se fera avec moi dans la paix», a lancé Maurice Kamto à la foule venue l’accueillir après sa libération samedi 5 octobre dernier à son domicile de Yaoundé.

Le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) n’a pas précisé si son parti comptait poursuivre les manifestations dans les rues du pays pour revendiquer sa «victoire» à la dernière Présidentielle. Mais dès sa sortie de prison, le coriace adversaire de Paul Biya, qui vient de passer plus de huit mois en détention, a semblé plus serein que jamais, comme le constate David Eboutou, analyste politique et consultant permanent pour une télévision privée, à Douala.

«Au regard des premières déclarations de Maurice Kamto, quelques heures après sa libération, il est fort probable que le MRC va changer de mode opératoire dans sa lutte pour la conquête du pouvoir. Probablement, les marches pacifiques seront arrêtées –ou à tout le moins suspendues– et les dirigeants de ce parti vont opter pour un combat apaisé dans les urnes. Les prochains jours nous diront si le MRC s’inscrit désormais dans cette logique», commente l’analyste politique au micro de Sputnik.

Alors que l’attention était focalisée sur les principales résolutions du grand dialogue national qui s’est achevé le 4 octobre au palais des Congrès de Yaoundé, Paul Biya a créé la surprise en décidant d’arrêter les poursuites judiciaires à l’encontre de nombreux responsables politiques, dont ceux du MRC.

J’ai décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables et militants de partis politiques, notamment du MRC, arrêtés et détenus pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats de la récente élection présidentielle#CmrDialogue#PaulBiya — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) October 4, 2019

​Dès le 5 octobre, 102 opposants étaient remis en liberté par la justice camerounaise, en plus des 333 détenus arrêtés dans le cadre des manifestations liées à la crise anglophone, qui avaient déjà bénéficié d’un arrêt des poursuites le 3 octobre.

Kamto: libération surprise… sous pression ou négociée?

Le «Sphinx» (surnom donné à Paul Biya) a-t-il fini par entendre raison, sous la pression nationale et internationale qui dure depuis plusieurs mois? La logique de l’apaisement prônée par de nombreux participants lors du «grand dialogue national» n’y est sans doute pas non plus étrangère. Pour le docteur Hilaire Kamga, Coordonnateur du mouvement de la société civile «offre Orange», le vieux leader n’avait de toute façon plus trop le choix.

«Sous les pressions nationales et internationales qui n’ont pas cessé de s’accentuer, le Président a fini par comprendre que c’était dans son intérêt de créer des conditions de décrispation du climat sociopolitique. Je crois que ça aurait sonné faux si en même temps que l’on organisait à Yaoundé une grande messe de réconciliation nationale, on avait continué à avoir plus de 200 prisonniers politiques dans les geôles camerounaises et, parmi eux, celui qui est sorti deuxième de l’élection présidentielle», commente Hilaire Kamga au micro de Sputnik.

Une réconciliation nationale des plus fragiles

L'arrestation de Maurice Kamto et de ses partisans à la fin janvier avait suscité un déferlement de réactions au Cameroun comme à l’étranger.

Sa libération ainsi que celle des autres détenus politiques du MRC s’inscrit dans un élan de «réconciliation nationale» souhaité par les participants au grand dialogue national. Mais, selon le professeur Jean Vincent Ntuda Ebode, géostratège et enseignant à l’université de Yaoundé II, il n’est pas à l’abri de nouvelles mesures conservatoires de la part du pouvoir.

«Des participants au grand dialogue ayant recommandé la libération de certains opposants, le Président a décidé d’étendre sa grâce à un certain nombre d’acteurs politiques arrêtés en train de manifester, dont ceux du MRC. Mais, du point de vue du droit, si des membres du MRC se conduisent encore de façon licencieuse, ils pourront être à nouveau arrêtés», explique l’universitaire au micro de Sputnik.

David Eboutou y voit pour sa part un calcul politique assumé de la part du Chef de l’État camerounais qui est aussi le leader du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), au pouvoir depuis plus de trente ans, et qui contrôle la majorité des municipalités au Cameroun.

«Ce n’est pas un hasard si Paul Biya a attendu le grand dialogue national pour se décider. Car il compte bien en tirer des dividendes politiques pour son parti (le RDPC) lors des prochaines municipales», commente l’analyste au micro de Sputnik.

Arrêté le 28 janvier dernier à Douala, en même temps que des cadres de son parti, à la suite de manifestations interdites par les autorités, le président du MRC et ancien ministre de Paul Biya a été inculpé avec ses coaccusés pour «rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie.»

Amplifiée par certains médias, l’hypothèse selon laquelle d’intenses négociations qui auraient abouti à des compromis entre les deux parties est largement débattue.

«Il se dit qu’il y aurait eu des rencontres secrètes entre les membres du MRC et ceux du pouvoir. Dans ce cas, ils ne pourraient pas ne pas avoir négocié la libération du leader du MRC et de ses compagnons en échange d’un engagement de ces derniers à faire baisser la tension d’un cran, notamment à travers un discours plus modéré qui puisse contribuer au retour de la paix sociale dans le pays», poursuit David Eboutou.

Une hypothèse catégoriquement rejetée par Maître Sylvain Souop, l’un des membres du collectif des avocats de Maurice Kamto.

Le jeu ambivalent de Paul Biya

Ce dernier crie à l’intox de la part de la partie adverse pour décrédibiliser le combat politique de son client en faisant croire qu’il ait pu «négocier» sa remise en liberté.

«Je suis formel, aucune négociation n’a eu lieu. Il [Maurice Kamto] n’a rencontré aucun émissaire, sinon ça se serait su. Tout ceci est une pure manipulation pour relativiser la force du combat du collectif et les innombrables pressions internationales qui ont appelé à la libération sans condition de nos clients», a martelé l’avocat de Maurice Kamto, répondant à Jeune Afrique, qui a relayé l’hypothèse.

Désormais, tous les observateurs de la vie politique camerounaise vont scruter avec intérêt la manière dont Maurice Kamto compte mener sa lutte. Car si cette libération du principal opposant à Paul Biya était nécessaire pour apaiser les tensions et mettre un terme à la longue crise post-électorale dans le pays, rien n’est encore gagné.

«Jusqu’à aujourd’hui, les libertés publiques demeurent un sujet de préoccupation. Il est impossible au Cameroun d’organiser une manifestation à moins que son mobile ne vise à encenser le pouvoir de Yaoundé. Est-ce que le processus de décrispation mis en branle par Paul Biya va permettre aux libertés publiques de s’exprimer sans encombre? J’en doute», lance le défenseur des droits de l’homme au micro de Sputnik.

Secretary-General @antonioguterres encouraged by @PR_Paul_BIYA's decision to release Maurice Kamto and hundreds of others, reiterates @UN's support for #Cameroon's National Dialogue https://t.co/S2RqHKwRqr — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) October 5, 2019

​L’opposition jouera-t-elle la carte de l’apaisement?

La libération de Maurice Kamto et de ses alliés a été fortement saluée par la communauté internationale. Dans un communiqué signé de son porte-parole, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est dit «encouragé par la décision du Président Paul Biya». Il a exhorté les autorités camerounaises «à continuer d’adopter davantage de mesures de confiance et de réconciliation.»

Semblant également déterminé à apaiser le climat sociopolitique, très tendu au Cameroun depuis la Présidentielle d’octobre 2018, le leader du MRC a déjà fixé ses priorités lors de sa première prise de parole face à ses partisans:

«Le grand chantier de la lutte politique que nous avons devant nous passe par le respect des droits civiques et citoyens et la révision du Code électoral, afin que vous choisissiez les dirigeants que vous méritez. Je compte sur vous pour m’aider dans cette lutte jusqu’au bout dans la paix», a déclaré Maurice Kamto aussitôt après sa libération.

Derrière le Code électoral, la conquête du pouvoir

Le combat pour la refonte du système électoral en vue des prochaines élections législatives et municipales prévues pour février 2020 doit permettre au MRC non seulement de s’affirmer comme le principal parti d’opposition, mais de battre le RPDC partout où il a le monopole.

Pour cela, il lui faut d’abord parvenir à «casser» la redoutable machine électorale mise en place par le régime de Paul Biya depuis plus de trente ans. Un combat qui, selon David Eboutou, devrait faire l’unanimité:

«Ce combat pour la révision du Code électoral n’est pas un chantier exclusif à Maurice Kamto. Il engage toutes les forces politiques qui militent pour le changement, tous les partis de l’opposition qui, chacun à son niveau, essaie de batailler pour qu’il y ait un code électoral consensuel à travers la refonte du système électoral et de son fichier», commente l’analyste politique au micro de Sputnik.

Longtemps critiqué par l’opposition et la société civile, le code électoral actuellement en vigueur au Cameroun est considéré par l’opposition comme étant l’un des principaux instruments permettant au Président Paul Biya de se maintenir au pouvoir.

Même arrivé à la «deuxième place» lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 avec 14,23% des suffrages exprimés, selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, le MRC a déjà réussi la performance de rebattre les cartes dans un paysage politique camerounais très figé. Il reste maintenant à asseoir cette victoire sur le terrain en convainquant les électeurs de voter pour le changement plutôt que de rester avec un régime figé dans le temps.

«Tout l’enjeu des municipales et des législatives pour le MRC sera de démontrer dans les urnes qu’ils sont devenus une formation politique qui compte aux yeux des Camerounais. C’est vrai que depuis la fin de la dernière élection présidentielle, le MRC est devenu une force politique qui a suscité beaucoup de sympathie, notamment à cause de la répression dont ses militants ont fait l’objet […] Si la nouvelle orientation stratégique est d’aller conquérir des sièges à la députation et dans les municipalités pour changer le pays, à lui de convaincre les Camerounais qu’il peut offrir une alternative viable au régime en place», conclut David Eboutou au micro de Sputnik.