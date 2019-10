Un avion-cargo officiel porté disparu au Congo avec huit personnes à son bord

Un avion-cargo de type Antonov 72 transportant quatre membres d'équipage et quatre passagers civils et militaires a disparu le 10 octobre en milieu d'après-midi, entre Goma et Kinshasa, selon un communiqué de l'Autorité de l'aviation civile (AAC), relayé par le quotidien d'information générale kino-congolais Forum des as.

Un tweet de la Présidence de la République a confirmé tard dans la nuit l'information.

Un avion cargo de type antonov 72, assurait la logistique présidentielle est perdu depuis hier les après-midi, selon l'information il y avait 8 passagers dont 4 membres qui assurait l'équipage et 4 passagers. Nous souhaitons que l'appareil soit retrouver ainsi que tous pic.twitter.com/f9llEuwxiE — Roland Kasonga (@RolandKas1) October 11, 2019

​Selon l'AAC, l'avion disparu assurait la logistique présidentielle. L'appareil a perdu contact avec le Centre de contrôle en route (CCR) 59 minutes après son décollage.

Elle annonce en même temps que des «dispositions nécessaires sont en cours au niveau de l'opérateur pour engager les recherches le plus rapidement possible».