Le Burundi garantit «particulièrement» la sécurité des investissements russes, affirme un businessman local

«Les investisseurs russes ont été bien accueillis au Burundi», a indiqué au micro de Sputnik Tony-Dorcel Ndaboroheye, directeur administratif et financier chez Tanganyika Mining Burundi, en marge du sommet Russie-Afrique qui se tient actuellement à Sotchi.

Interrogé par Sputnik ce mercredi 23 octobre, M.Ndaboroheye a affirmé que le gouvernement burundais garantissait la sécurité des investissements russes:

«L’agence de la promotion des investissements garantit des avantages fiscaux, des avantages douaniers très intéressants […], c’est en principe des garanties qui sont accordées aux investisseurs étrangers en général, et en particulier aux Russes».

Il a par ailleurs déclaré qu’il appréciait tout particulièrement l’honnêteté et la franchise des investisseurs russes, ajoutant que «le Russe ne va pas s’ingérer dans des affaires internes politiques».

Le sommet et le forum économique Russie-Afrique se déroulent ces 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi, sous la co-présidence des Présidents russe et égyptien Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi.

L’événement, qui réunit 47 chefs d’État africains, est «la première rencontre de ce niveau dans l’histoire des relations russo-africaines».