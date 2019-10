Sotchi: le Président Touadéra plaide pour une dotation en équipements militaires et la levée de l’embargo sur les armes

Le Président russe Vladimir Poutine et son homologue centrafricain se sont rencontrés ce mercredi en marge du premier sommet Russie-Afrique. À cette occasion, le président de la Centrafrique a demandé à Moscou de lui envoyer des équipements militaires et son intervention pour la levée totale de l’embargo sur les armes qui pèse sur le pays.

«Les groupes armés obtiennent des armes lourdes en contournant l'embargo imposé par l’ONU sur les armes à destination de la RCA, c'est pourquoi nous ne pouvons pas contrôler l'ensemble du territoire national», a confié le président centrafricain à l’AFP lors de cette rencontre bilatérale.

À Bangui, cette rencontre était très attendue car, pour les autorités centrafricaines, «c’est une rencontre économique et chacun va vendre ses potentialités», a expliqué Albert Yaloke Mokpem, ministre conseiller, porte-parole de la présidence centrafricaine, dans une déclaration à Sputnik. Mais au-delà des opportunités commerciales, les discussions ont surtout été axées sur le plan militaire.

Lors de son face-à-face avec le Président russe Vladimir Poutine, au cours duquel il a remercié le dirigeant pour son précédent appui en instructeurs militaires, M. Touadéra a déclaré que «des armes lourdes sont nécessaires pour nous permettre de créer des forces efficaces».

Imposé par le Conseil de sécurité de l’ONU et en vigueur depuis 2013, l’embargo qui pèse sur les armes en Centrafrique est de plus en plus remis en question. Et au vu des progrès considérables accomplis par les autorités pour faire avancer la réforme du secteur de la sécurité, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé en septembre dernier d’alléger plus globalement ces mesures.

Touadéra a demandé à la Russie d'intervenir sur l'embargo

La Russie a commencé à manifester un intérêt considérable pour la RCA en octobre 2017, lorsque le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu à Sotchi avec Faustin-Archange Touadéra. Elle a par la suite impulsé son action diplomatique en RCA à l’ONU. Ainsi, elle a réussi à obtenir du Comité de sanction à New York une dérogation lui permettant d’envoyer des armes et des munitions aux Forces armées centrafricaines (FACA) et de mandater des instructeurs pour les entraîner et les accompagner une fois déployés sur le territoire. Et début 2018, l’arrivée d’armes et de dizaines de conseillers militaires en Centrafrique, pourtant un pré carré français, a permis à la Russie de faire un spectaculaire retour sur le théâtre africain.

«Tout au long de 2018, Moscou a pris les premières mesures concrètes pour consolider l’alliance naissante. Premièrement, il a augmenté son soutien militaire à la RCA, avec une importante cargaison d’armes et l’envoi d’instructeurs militaires. Deuxièmement, la Russie a intensifié ses relations diplomatiques bilatérales et sa coopération militaire avec l’État centrafricain», a confié à Sputnik le sociologue Karl Blagué, observateur de la vie politique en Centrafrique.

En parallèle, à Bangui, le représentant du Kremlin, Valery Zakarov, ancien officier du renseignement russe devenu conseiller spécial du Président centrafricain sur des questions militaires, a mené des négociations en vue d’un accord de défense entre les deux pays. Il a également impulsé une médiation directe entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Ce qui a abouti à la signature de l’accord politique de paix et de réconciliation signé le 6 février dernier à Bangui.

La France a salué l’adoption à l’unanimité de cet assouplissement de l’embargo sur les armes qui répond à l’appel exprimé par les autorités centrafricaines et qui reflète, selon elle, de manière équilibrée les positions des membres du Conseil de sécurité.

La Russie a souhaité que les prochaines discussions du Conseil de sécurité des Nations unies, en janvier 2020, permettent d’assouplir encore plus cet embargo pour aider le gouvernement centrafricain à restaurer son autorité sur l’ensemble du territoire.

Vladimir Poutine a qualifié la RCA de «partenaire prometteur» pour la Russie

En mai, le Président Touadéra avait participé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en tant qu’invité spécial de Vladimir Poutine. Par la suite, en août, lors du forum technico-militaire international «Armée 2018», qui s’est tenu dans la ville russe de Kubinka, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a signé un accord avec son homologue centrafricain sur le renforcement de la formation des forces armées centrafricaines par la Russie.

Ce sommet «Russie-Afrique», qui doit se tenir tous les trois ans, est d’autant plus important pour Moscou qu’après cinq années de sanctions économiques occidentales, la Russie a un besoin crucial de partenaires et de débouchés pour conjurer sa croissance atone.