Les 1ères manœuvres antiaériennes russo-égyptiennes entrent dans leur phase cruciale - images

Les exercices antiaériens russo-égyptiens sont «un événement politique et militaire extrêmement important», selon un expert qui a commenté pour Sputnik l’entrée de ces manœuvres dans leur phase active.

Les premières manœuvres conjointes des forces de défense antiaérienne russes et égyptiennes Flèche de l’amitié 2019 sont entrées dans leur phase active en Égypte, sur le polygone d'entraînement tactique dédié à ce but, indique un communiqué du porte-parole des Forces armées égyptiennes. Ces exercices ont commencé le 1er novembre et prendront fin vers le 15 du même mois, ajoute la même source.

Dans un entretien accordé à Sputnik, le chef du département de science politique et de sociologie de l'université russe d'économie Plekhanov, Andreï Kochkine, a commenté l’importance stratégique de ces manœuvres.

«Pour la première fois, des exercices de défense antiaérienne sont conjointement menés par la Russie et l'Égypte», a-t-il déclaré, soulignant qu’il «constatait qu'ils ont immédiatement commencé après le sommet Russie-Afrique». «Cette coopération militaire est un événement politique et militaire extrêmement important», a-t-il soutenu.

Les militaires russes ont déployé les systèmes antiaériens Bouk-M2E, Tor-M2E, Igla-S et des canons anti-aériens autopropulsés Shilka-M4. De leur côté, les unités égyptiennes de protection radiologique, chimique et biologique ont fourni un équipement de camouflage en marche.

Des postes de commandement et des stations radar pour détecter des cibles aériennes ont été également positionnés, en plus de l’organisation de communications stables et sécurisées.

Tous les systèmes de défense antiaériens impliqués ont procédé à des tirs à munitions réelles sur des objets simulant des cibles aériennes à différentes vitesses et altitudes.

Plus de 100 membres des Forces antiaériennes russes participent à ces exercices.