Contre le chômage en Côte d'Ivoire, «Forem.ci», la plateforme aux ambitions africaines

Les chiffres de l’emploi en Côte d’Ivoire seraient-ils plus reluisants si les élèves et étudiants étaient mieux orientés? Assurément! Edwige Doumbia en est pleinement convaincue et elle a créé en ce sens Forem.ci, la première plateforme ivoirienne spécialisée dans l’orientation scolaire et professionnelle. Portrait.