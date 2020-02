«En quête de solutions aux défis»: ouverture du 20e Forum de Bamako au Mali

Placé sous le haut patronage du Président de la République du Mali, le 20e Forum de Bamako se tiendra du 20 au 22 février.

«Le Forum a pour ambition de favoriser le métissage de connaissances et le partage des savoirs et des meilleures pratiques dans une approche participative en quête de solutions aux défis démographiques, technologiques, climatiques et à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement inclusif et durable en Afrique», annonce le site officiel de l’événement.

En outre, le Forum est «un espace de points de vue sur les grands sujets de l’heure qui touchent le continent africain».

Les participants au Forum

Cette 20e édition rassemblera environ 300 participants. Parmi eux: des conférenciers de haut niveau, des personnalités publiques tant nationales qu’étrangères, des universitaires, chercheurs et étudiants, des experts, leaders d’opinion et responsables de mouvements associatifs engagés dans ces problématiques.

Le Forum a été créé par Abdoullah Coulibaly, président fondateur de l’Institut des hautes études en management (IHEM). Depuis 2008, il est pris en charge par la Fondation Forum de Bamako.