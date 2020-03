La Côte d’Ivoire est une «opportunité économique sans précédent», selon l’ambassadeur de l’Inde

Le ministre du Commerce et de l’industrie Souleymane Diarrassouba a procédé lundi à l’ouverture de la troisième édition des journées promotionnelles de l’Inde en Côte d’Ivoire, au siège de la Chambre de commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) à Abidjan.

L’ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire Sailas Thangal a exhorté les entrepreneurs indiens à considérer la Côte d’Ivoire comme une «opportunité économique sans précédent», ce lundi 2 mars, lors de l’ouverture du troisième forum des Affaires Inde-Côte d’Ivoire, en présence du ministre ivoirien du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba.

M. Thangal a rappelé qu’au cours des neuf dernières années, la Côte d’Ivoire a connu une performance économique sans précédent avec une croissance annuelle moyenne d’environ 8%.

Il a encouragé les innovateurs des deux parties à se considérer comme des partenaires dans la coproduction d’innovation et de valeur pour l’Inde et la Côte d’Ivoire afin de stimuler la coopération Inde-Côte d’Ivoire dans de nouveaux domaines émergents.

Ce forum, organisé par la Chambre de commerce indienne en partenariat avec la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, réunit sur deux jours plus de 100 entreprises ivoiriennes et plus de 50 compagnies indiennes, dont 15 entreprises venues de l’Inde.

Cadre d’échange et de partage, cette rencontre est l’occasion pour les entreprises indiennes de présenter leur savoir-faire dans divers domaines, à savoir la transformation des produits agricoles, les produits manufacturés, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et de la communication, etc.