La Côte d’Ivoire-interdit l’entrée des voyageurs non ivoiriens venant de pays ayant plus de 100 cas de coronavirus

Le Conseil national de sécurité ivoirien a décidé de la suppression, pour une période 15 jours renouvelable, à compter de lundi à minuit, de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de cette pandémie.

«Le contrôle sanitaire sera renforcé, en outre, aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Par ailleurs, une mise en quarantaine dans des centres spécifiques sera observée pour des cas suspects et des personnes ayant eu des contacts avec des malades», a indiqué le ministre Patrick Achi, au palais présidentiel à Abidjan.

Sous la présidence du chef de l’État, Alassane Ouattara , le Conseil national de sécurité (CNS) a pris ces mesures urgentes et complémentaires pour éviter la propagation du coronavirus (Covid 19), fait savoir le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, ajoutant que ces mesures nécessaires concernent également les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens qui seront désormais soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans des centres réquisitionnés par l’État ivoirien.

À cet égard, le gouvernement appelle au respect des mesures d’hygiène corporelle, hydrique et alimentaire, par le lavage des mains au savon, l’application des solutions hydriques, alcooliques, l’interdiction de salutations manuelles, accolades et embrassades ainsi que l’interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse.

Le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics, entre autres, doit être de mise pour éviter la propagation du Covid 19, a insisté M. Patrick Achi.

Au niveau éducatif il a été décidé de la fermeture des écoles, à compter du 16 mars à minuit, pour une période de 30 jours,

En plus de la fermeture des boîtes de nuit, des salles de cinéma et des lieux de spectacles, il a été décidé de l’interdiction des rassemblements des populations de plus de 50 personnes pour une durée de 15 jours renouvelable, à compter du 18 mars 2020.

Tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux sont également suspendus pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 18 mars 2020 à minuit.