Mesures encore plus strictes en Afrique où le coronavirus progresse

Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo ont décrété l'état d'urgence dans une Afrique gagnée progressivement par la pandémie de coronavirus, ce qui a incité l'Afrique du Sud a décidé d'un confinement.

L'Afrique a été jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie: 2.137 cas, dont 62 morts, contre plus de 404.000 cas de contamination et plus de 18.000 décès au total sur la planète, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi 24 mars à 19H00 GMT.

Mais la faiblesse des systèmes de santé des pays africains suscite de vives craintes.

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a annoncé mardi qu'un «vrai paquet financier» allait être mobilisé pour aider les pays les plus vulnérables, notamment africains.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé le G20 à soutenir les économies africaines en allégeant leur dette et en préparant un plan d'aide financière d'urgence de 150 milliards de dollars.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, une institution de la Ligue arabe basée à Khartoum, a annoncé qu'elle allouait une enveloppe de 100 millions de dollars pour aider l'Afrique subsaharienne face à la crise du coronavirus.

Tout le continent était en deuil mardi après la disparition de Manu Dibango, saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz, décédé en France à 86 ans des suites du coronavirus.