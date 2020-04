Covid-19: au Togo, le mobile money à la rescousse pour aider les plus pauvres

Ils sont, depuis la mi-avril, des milliers de Togolais à être rivés à l’écran de leur téléphone portable dans l’attente de la bonne nouvelle: le transfert monétaire sur téléphone –très prisé au Togo comme dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne en raison du faible taux de bancarisation– de l’aide gouvernementale Novissi.

Le 1er avril, lors de son adresse à la nation, le Président Faure Gnassingbé a décrété pour trois mois l’état d’urgence. Portefaix, vendeurs ambulants, chauffeurs de taxi-moto et autres travailleurs du secteur informel… tous ont vu leur quotidien bouleversé par le Covid-19. Dans ces conditions, Novissi («entraide» en dialectes mina et éwé) peut constituer une consolation. Mis en place par le gouvernement le 7 avril dernier, ce programme de revenu universel de solidarité vise «les personnes et familles les plus vulnérables, notamment celles évoluant dans le secteur informel».

Objectif: «Aucun Togolais ne [doit être] laissé pour compte dans cette bataille que nous engageons ensemble», a promis début avril le Président togolais en annonçant un fonds de solidarité de 400 milliards de francs CFA (plus de 609 millions d’euros). Le programme devrait coûter, quant à lui, quelque 12 milliards de francs CFA (18,2 millions d’euros).

«Novissi vise à fournir aux personnes et familles les plus vulnérables, suivant des critères bien définis, un soutien financier mensuel durant toute la période de l’état d’urgence, c’est-à-dire pendant les mois d’avril, mai et juin», explique à Sputnik Mazalo Katanga, directrice de l’Agence nationale d’appui au développement à la base (Anadeb), un organisme mis à contribution par le gouvernement pour la sensibilisation de la population.

En pratique, Novissi permet à tout travailleur du secteur informel, âgé de 18 ans au moins, disposant de sa carte d’électeur et se trouvant lésé par la situation actuelle, de recevoir chaque mois sur son compte téléphonique 10.500 francs CFA (environ 16 euros) ou 12.500 francs CFA (environ 20 euros) selon que le bénéficiaire est de sexe masculin ou féminin. «Les femmes reçoivent davantage parce qu’il est démontré que leurs dépenses sont, dans la plupart des cas, directement liées aux besoins du ménage», peut-on lire sur le site Internet de Novissi.

Le gouvernement n’ayant pas prescrit de confinement général, la baisse dans les revenus n’est qu’un dommage collatéral de l’état d’urgence décrété le 1er avril. Mais pour les conducteurs de «zemidjan» (taxi-moto), par exemple, dont le métier a été carrément suspendu par le gouvernement depuis le 11 avril pour contrer la propagation du virus, le transfert est plus conséquent (20.000 francs CFA, soit 30 euros).

Les différents montants ne sont pas dérisoires dans un pays où le revenu minimal mensuel est de l’ordre de 35.000 francs CFA (53 euros). Par ailleurs, l’aide est attribuée à titre individuel et plusieurs personnes au sein d’un même foyer peuvent dès lors en bénéficier, pour peu qu’elles remplissent les conditions.

«Toutes les deux semaines, la moitié de ce montant sera directement versée sur le porte-monnaie électronique des bénéficiaires pendant toute la durée de l’état d’urgence», détaille Mazalo Katanga.

Pour en bénéficier, le demandeur doit appeler un numéro vert. Il est ensuite invité à répondre à un certain nombre d’informations et à valider la requête à la fin du menu. Un message est alors envoyé pour confirmer l’éligibilité du demandeur au programme.

Mais depuis le lancement de Novissi, les Togolais se bousculent, provoquant une saturation du réseau téléphone.

«Depuis le début, j’essaie de m’enregistrer sur le numéro vert 855, mais je n’y arrive pas. À cette allure, je risque de ne pas pouvoir m’enregistrer à temps pour bénéficier de la première tranche», s’impatiente Yves, 35 ans, conducteur de moto-taxi à Lomé interrogé par Sputnik.

Une semaine seulement après le lancement du programme, près de 421.205 personnes (sur un total de 954.119 inscriptions) ont déjà bénéficié de l’aide sur leur téléphone, pour un montant total de 2.453.298.625 francs CFA (près de 3,7 millions d’euros), selon les chiffres officiels régulièrement publiés sur le site de Novissi. Les bénéficiaires sont acceptés au fur et à mesure, au terme d’un processus de contrôle. Pour fluidifier le trafic, le gouvernement invite ceux qui ne répondent pas aux conditions à ne pas tenter de s’enregistrer.

Le programme #Novissi est simple, rapide, sûr et 100% numérique. Les bénéficiaires éligibles s'inscrivent en composant *855# et reçoivent en quelques minutes seulement, une aide financière de l'État sur leurs porte-monnaie électroniques ! @GouvTg @FEGnassingbe @BM_Afrique pic.twitter.com/OUwLKSfA5e — Cina Lawson (@cinalawson) April 8, 2020

Présentation de Novissi par Cina Lawson, ministre des Postes, de l'Économie numérique et des Innovations technologiques du Togo.

Sur les réseaux sociaux, les réactions positives affluent de la part des responsables politiques. Mais de nombreux Togolais expriment plutôt leur incompréhension devant l’exigence d’une carte d’électeur en tant que pièce d’identification, plutôt que la carte d’identité nationale. Une condition qu’ils jugent «inappropriée», dénotant même «une politisation» de l’aide.

Chez moi au Togo la carte d'électeur est plus importante que la carte d'identité.#Novissi #Covid19Tg — Rose Noire (@fdsfleurs) April 8, 2020

Un proche vient de recevoir 5250 F pour une période de deux semaines. #Novissi marche bien. Maintenant, il faudrait penser à l'étendre à une cible plus large. La carte d'électeur - bien que plus accessible - ne doit pas être la seule pièce d'identité requise. #Tgtwittos #Togo — Monsieur Nico 🇹🇬 (@nicolas_vava) April 8, 2020

Devant l’ampleur de la polémique, le ministre du Commerce Kodjo Adedze a expliqué, sur les ondes d’une radio privée, que le gouvernement ne disposait que de deux bases de données. La première, celle constituée à partir du fichier électoral, brasse près de 3,6 millions de Togolais alors que la seconde, qui provient des données des cartes d’identité, n’en réunirait que le tiers. Dans ces conditions, l’identification par la carte d’électeur permettrait de toucher un plus grand nombre de Togolais.

#NovissiFAQ | Réponses à vos questions sur la source des fonds du programme, le choix de la carte d'électeur, le type de carte d'électeur accepté et l'affluence remarquée devant les agences @moovtgofficiel et @togocel_tg ces derniers jours.

⬇️ pic.twitter.com/8fCRtROQDM — Novissi Togo (@NovissiTG) April 13, 2020

Une fois le montant de l’aide viré sur le compte téléphonique du bénéficiaire, celui-ci a la possibilité de le retirer dans un kiosque ou alors de procéder à un achat en transférant le montant de la transaction sur le numéro téléphonique du vendeur, sans contrainte de compte bancaire.

C’est d’ailleurs cette option que préconise le gouvernement togolais pour éviter les contacts physiques et diminuer ainsi les risques de propagation du virus.

En dehors du programme Novissi, d’autres mesures en faveur des Togolais ont été décidées pour la période de l’état d’urgence. Il s’agit notamment de la gratuité de la tranche sociale de 40 kWh sur les factures mensuelles d’électricité, de l’annulation des 5 francs CFA (0,007 euro), facturés sur chaque kWh destiné à l’éclairage public, et de la gratuité de 10 mètres cubes d’eau potable sur la facturation de la consommation mensuelle d’eau.