Les grands travaux routiers freinés par la pandémie à coronavirus en Côte d’Ivoire

Le ministre ivoirien de l’Équipement et de l’entretien routier, Amédé Kofffi Kouakou, a déploré ce lundi 4 mai l’impact du Covid 19 sur les grands chantiers d’infrastructures routières, dont l’Autoroute du nord, la Corniche de Cocody ou les quatrième et cinquième ponts, qui marquent le pas.

Les travaux sur une portion de l’Autoroute du nord entre Bouaké et Ferkessédougou sont arrêtés. Le pont entre Yopougon et Adjamé et les travaux adjacents, avec leurs avenants, sont ralentis en l’absence des experts commis. Les travaux sur la corniche, avec son pont à haubans, au carrefour Indénié, vers le quartier Ambassade de Cocody, se poursuivent sans encombre, a rassuré le ministre ivoirien de l’Équipement et de l’entretien routier Amédé Kouakou, lors du point presse quotidien du gouvernement sur la situation du Covid-19.

Les avaries sont moindres sur le cinquième pont qui enjambe la lagune, entre Adjamé et Cocody, sur la baie de la corniche, près de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie (PISAM), a-t-il encore souligné en présence de son collègue de la Sécurité et de la protection civile, Gl Vagondo Diomandé.

Ailleurs, les entreprises mènent leurs travaux sur plusieurs chantiers, a dit M. Amédé, sans plus de détails, ramenant le ralentissement des travaux au couvre-feu, à la réduction du personnel de certaines entreprises, à la fermeture des frontières qui freine la mobilisation des experts étrangers (chinois).

«Ces facteurs induisent un rallongement des délais d’exécution des travaux.»

À côté des infrastructures routières, les travaux de construction des stades pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) pourraient aussi pâtir des méfaits de Covid-19, à l’exception du stade olympique d’Ebimbé, dans la banlieue abidjanaise.

La Côte d’Ivoire a ouvert, lundi, un cinquième centre de détection du coronavirus dans la commune de Koumassi, à Abidjan-sud, sur un total prévu de 25 à travers le pays.

Plus d’un millier d’individus ont été interpellées la veille par la police au premier jour de la phase répressive des violations des mesures barrières, dans le milieu du transport notamment en ce qui concerne le port obligatoire du masque par le conducteur et les passagers ainsi que la limitation du nombre de passagers, a indiqué le commissaire principal Bleu Charlemagne.

La Côte d’Ivoire enregistrait, lundi, 34 nouveaux cas, 40 nouveaux guéris et aucun décès, portant à 1.432 le nombre total de cas confirmés, 693 guéris et 17 décès.