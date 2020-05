En Gambie, plus de trois ans après la chute de Jammeh, «le système est resté le même»

Prestigious honour for Fatou Jagne Senghor - Chevalièr dans l'Ordre National du Mérite - https://t.co/uQD8ex6szJ . Read more about the Executive Director of Article 19 West Africa. https://t.co/2jYjBjmiEN @baantoucom @MAINAOH @Maina_Kiai @mamouchkadiop @cypher007 pic.twitter.com/qc7blDZI5H