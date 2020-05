Côte d’Ivoire: Des masques distribués aux femmes des marchés de Treichville et d’Anono

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant Bakayoko-Ly Ramata a remis ce lundi 11 mai un lot de masques aux femmes des marchés de Treichville et d’Anono (Cocody), dans le cadre de l’opération « Une femme, un masque », pour lutter contre le Covid-19.

«Le Premier ministre nous a missionnés pour deux activités très importantes à l’endroit des femmes, surtout les femmes des marchés, parce qu’elles sont exposées aux risques de contamination.»

Lors d’une remise symbolique de masques aux femmes du port de pêche à Treichville, ce lundi 11 mai, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant Bakayoko-Ly Ramata s’est exprimée. «Il s’agit d’une formation de sensibilisation et la distribution de masques pour que les femmes puissent se prémunir de cette maladie. En tant que conseillères, éducatrices, le fait qu’elles sont formées et sensibilisées, elles vont également sensibiliser les familles, les communautés», a-t-elle poursuivi.

Elle s’est réjouie de l’engagement des femmes à être des relais et à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. «Pour que nous puissions gagner ce combat, le rôle des femmes est éminemment important. C’est dans une synergie d’actions que nous arriverons à bout de cet ennemi invisible qu’est le Covid-19», a déclaré la ministre.

La présidente de la zone orange du marché Belleville, Gnanko Rose, a dit sa reconnaissance au gouvernement et au Premier ministre parce qu’ils ont pensé à elles.

«Nous sommes ravies de la visite de la ministre avec tous ces kits. Nous allons faire une distribution équitable et faire en sorte que les mesures barrières soient respectées dans nos marchés», a assuré la présidente de la fédération des femmes de Cocody, Konan Gwladys.

«Si vous avez eu un masque, laissez la possibilité aux autres d’en avoir. Il faut que nous soyons solidaires. Il y a des efforts qui sont faits et ces efforts doivent aussi être faits par tout le monde», a demandé pour sa part le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé.

Cette remise de masques était associée à des kits d’hygiène composés notamment de seaux, de gel hydroalcoolique, de désinfectant et de papier mouchoir à usage unique.