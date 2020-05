En Côte d’Ivoire, un challenge à l'arme blanche qui passe mal

Des adolescents esquissant, dans une posture guerrière, des pas de danse tout en maniant couteaux ou machettes, c’est le challenge à la mode sur les réseaux sociaux ivoiriens. Des voix s’élèvent contre ce phénomène qui, en plus de faire l’apologie de la violence, vient ternir un peu plus l’image d’Abobo, la commune la plus défavorisée d’Abidjan