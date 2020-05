L'Afrique souhaiterait s'inspirer de l'UE pour créer une Union afin de surpasser la crise du Covid-19

L’Afrique, le continent le plus pauvre du monde, a décidé d’emboîter le pas à l’Europe et de mettre en place la plus grande zone de libre-échange. De l’avis des économistes, cette dernière aidera à surmonter les conséquences de la crise mondiale provoquée par la pandémie et est nécessaire pour la survie des économies continentales, selon CNBC.