Le comité régional de pilotage du SWEDD évalue l’impact socio-économique du Covid-19 sur les femmes

Le Comité régional de pilotage du projet d’autonomisation des femmes et des jeunes ( SWEDD) a tenu lundi une réunion virtuelle afin d’évaluer les impacts socio-économiques économiques de la pandémie du Covid-19 sur les femmes les jeunes filles dans les pays où le projet est déployé.

Cette réunion a enregistré la participation des partenaires au développement dont la Banque mondiale, l’UNFPA, et des représentants de l’Union africaine. Elle a été présidée par la ministre de la Solidarité de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Pr Mariatou Koné, présidente de ce comité.

Il s’agit au cours de cette rencontre d’échanger sur l’autonomisation des femmes comme stratégie intégrée des plans de riposte contre le Covid-19, de partager et de s’inspirer d’autres crises sanitaires notamment la crise liée à Ebola , afin de trouver des solutions adaptées pour réduire les impacts de la pandémie sur les femmes et les intégrer dans la relance de l’économie.

Cette assise permettra au différents pays d’évaluer les effets des diverses restrictions édictées par les gouvernements notamment , sur les activités économiques, les violences basées sur le genre, la scolarisation des jeunes filles. La réunion sera suivie de la session extraordinaire du Comité Régional de pilotage de Swedd. Puis du lancement de la campagne multimédia média du projet SWEDD contre le Covid-19.

Le projet SWEDD couvre sept pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad. D’autres pays, tels la Guinée et le Cameroun ont rejoint le projet SWEDD en 2020. Au total , 170.000 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dans l’ensemble des pays bénéficiaires du projet SWEDD, relève-t-on.