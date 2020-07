Marché Sandaga: Dakar orphelin de son cœur battant pour deux ans

À quelques centaines de mètres du Palais de la République et de l’Assemblée nationale, le marché Sandaga, patrimoine historique et haut lieu du commerce informel au Sénégal, est aujourd’hui dans un état de délabrement dangereux. Sa réhabilitation ne déplaît pas mais les occupants attendent de savoir où ils seront recasés, et s’ils pourront revenir.